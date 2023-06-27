وفاة مخترع بطارية الليثيوم عن عمر 100 عام

توفي عن عمر مائة عام الفيزيائي الأمريكي جون جودناف الذي كان أحد مبتكري بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ونال مع شريكيه البريطاني والياباني في هذا الاختراع جائزة نوبل للكيمياء 2019، على ما أعلنت جامعته في أوستن بولاية تكساس.

وأوضحت جامعة تكساس، التي زاول جودناف التدريس منذ 1986 في كلية "كوكريل" للهندسة التابعة لها، أنه توفي أمس.

ولاحظ جاي هارتزل، رئيس الجامعة، في بيان أن الفيزيائي المولود 1922 في ألمانيا والذي نشأ وتلقى علومه في الولايات المتحدة "ترك إرثا واسعا كعالم، إذ أدت اكتشافاته إلى تحسين حياة مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم".

ولا يزال جون جودناف إلى اليوم الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة نوبل في تاريخها، إذ نالها عندما كان في الـ97 مع عالمي الكيمياء البريطاني ستانلي ويتينجهام المولود 1941 والياباني أكيرا يوشينو المولود 1948.

وشرع الأستاذ في جامعة بينجهامتون الأمريكية راهنا ستانلي ويتينجهام الذي كان يعمل حينها في شركة "إكسون" النفطية، في البحث عن مصادر غير أحفورية للطاقة.

وبحسب "الفرنسية"، أسفرت أبحاثه عن اكتشاف طريقة لإنتاج الطاقة من الليثيوم، وهو معدن خفيف جدا لدرجة أنه يطفو على الماء.

ثم عمل الأستاذ في جامعة تكساس في أوستن جون جودناف على زيادة خصائص الابتكار من خلال إنتاج الطاقة من أكسيد المعدن بدلا من ثاني الكبريتيد. وفي 1980، أثبت أن الجمع بين أكسيد الكوبالت وأيونات الليثيوم يمكن أن ينتج ما يصل إلى أربعة فولتات.

وانطلاقا من هذه الاكتشافات، ابتكر أكيرا يوشينو البالغ 71 عاما أول بطارية تجارية 1985.

وعدت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحهم جائزة نوبل أنهم ابتكروا "عالما قابلا لإعادة الشحن".

وأضافت أن "بطاريات الليثيوم أحدثت ثورة في حياتنا منذ أن طرحت 1991"، و"عادت بمنافع كبيرة على البشرية"، من بينها تطوير القدرة على استخدام الأجهزة النقالة وولوج ملايين الناس إلى المعلومات والإنترنت بواسطة الهواتف الجوالة.