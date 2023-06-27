أوروبا تحذر: كورونا لم ينته بعد

حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أنه يجب عدم التراخي في مواجهة كوفيد - 19 الذي يتسبب في أكثر من ألف وفاة أسبوعيا في أوروبا.

وقال هانز كلوجه المدير الإقليمي، "إنه لم يعد يشكل حالة طوارئ للصحة العامة العالمية، إلا أن كوفيد - 19 لم ينته"، وفق ما ذكرت "الفرنسية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 5 أيار (مايو) أن كوفيد - 19 لم يعد يشكل حالة طوارئ للصحة العالمية.

وأضاف كلوجه أن "أكثر من ألف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد - 19 لا تزال تسجل أسبوعيا في المنطقة" التي تضم 53 دولة وتمتد حتى آسيا الوسطى.

وتابع أن "هذا الرقم يساء تقديره بسبب تراجع عدد الدول التي تبلغ بشكل منتظم عن الوفيات الناجمة عن كوفيد - 19 لمنظمة الصحة العالمية" وحض السلطات على تأمين تغطية لقاح لـ70 في المائة على الأقل من السكان الأكثر عرضة للمرض.

بحسب مسؤول الأمم المتحدة فإن كوفيد "مرض معقد ما زلنا نعرف القليل عنه"، رغم أن أوروبيا من كل 30 عانى من مرض كوفيد طويل الأمد في الأعوام الثلاثة الماضية.

من جهتها قالت كاثرين سمالوود مسؤولة حالات الطوارئ "علينا أن نواصل النظر في التداعيات الطويلة المدى لكوفيد مثل كوفيد طويل الأمد، فهذه لا تزال تترك أثرا عميقا في الصحة في العالم بأسره ولا يمكن أن تنحى جانبا".

في مختلف أنحاء أوروبا، يجب توخي اليقظة أيضا في مواجهة وباء الجدري حيث سجلت 22 حالة في أوروبا في مايو وعواقب موجات الحر كما أكدت منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا.