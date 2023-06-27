الذهب يرتفع 0.2 % مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1925.80 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1935.60 دولار للأوقية بحسب رويترز.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % ، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

