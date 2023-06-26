الشركات اليابانية قلقة من استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في طلبات التوظيف

أظهر استطلاع أن الشركات في اليابان تشعر بالقلق بشأن استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي التوليدي في طلبات التوظيف.

وقال مسؤول في إحدى شركات النقل الكبرى: "سيكون من الصعب استيعاب شخصيات الطلاب بدقة من خلال طلبات التوظيف التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وشمل الاستطلاع نحو 60 شركة محلية كبرى، شاركت منها 38 شركة، حتى 14 يونيو الجاري.

وقالت تسع من الـ 38 شركة إنهم يرفضون بشكل عام استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء طلبات التوظيف.

وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية: "نريد من الطلاب أن يعبروا عن أفكارهم حول شركتنا بعباراتهم الخاصة."

وقالت شركة "لوسون" لتشغيل المتاجر الصغيرة إنها تأمل في تقييم الخصائص والصفات المميزة لمقدمي الطلبات.

وقال مسؤول بإحدى شركات التصنيع: "إن اتخاذ قرارات بشأن التوظيف أو عدمه بناء على مواد لا تعكس أفكار الطلاب لن يفيد الشركات أو المتقدمين".

