501 مليون ريال رؤوس أموال 10 شركات مضافة إلى سوق "نمو" خلال الربع الثاني

بلغ عدد الشركات المطروحة للاكتتاب في السوق الموازية "نمو" خلال الربع الثاني من العام الجاري عشر شركات، ست منها بدأت التداول في السوق، فيما لم يحدد تاريخ إدراج الشركات الأربع المتبقية بعد.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى نشرات الإصدار الصادرة عن هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات العشر نحو 501 مليون ريال بإجمالي 7.3 مليون سهم مطروح للاكتتاب.

والشركات العشر هي: الصناعات الجيرية، بوابة الأطعمة، معيار، سعودي كول، عبد العزيز أحمد التويجري للتجارة، آل منيف، الخدمات الطبية المتخصصة، تام التنموية، الرازي الطبية، وماربل ديزاين.

والشركات التي بدأت التداول خلال الربع هي "بوابة الأطعمة" في الخامس من أبريل الماضي، و"الصناعات الجيرية" في 27 أبريل، و"معيار" في الأول من مايو، و"آل منيف" في السابع من يونيو، وشركتا "تام التنموية" و"الرازي الطبية" في يومي 14 و22 من شهر يونيو الجاري.

وتعد شركة "الصناعات الجيرية" المتخصصة في صناعات العناصر الكيميائية والطوب الرملي، من أوائل الطروحات خلال الربع الثاني، وأعلاها من ناحية رأس المال بنحو 200 مليون ريال، إذ طرحت ما نسبته 9.09 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة بما يعادل مليوني سهم.

ثانيا حلت شركة "ماربل ديزاين (مصنع تصميم الرخام)" بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 60 مليون ريال، إذ طرحت 10 في المائة من إجمالي رأس المال بما يعادل 600 ألف سهم.

فيما يقدر حجم رأس المال لشركتي "سعودي كول" و"عبد العزيز أحمد التويجري للتجارة" بنحو 45 و40 مليون ريال على التوالي، إذ طرحت الأولى 15 في المائة من أسهمها فيما طرحت الأخرى 13.04 في المائة منها.

وبشأن الأدنى في حجم رأسمال، جاءت شركة "معيار" المتخصصة في مزاولة أعمال الصناعات التحويلية ونحوها المدرجة في الأول من مايو بنحو 10.6 مليون ريال، إذ بدأت التداول على 20 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.

ومن حيث أعلى نسبة طرح أسهم، جاءت شركة "الخدمات الطبية المتخصصة" بمعدل 30 في المائة من إجمالي رأس المال، الذي قدر بنحو 35 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة 1.05 مليون سهم.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" بنهاية الربع الثاني من العام نحو 61 شركة وصندوقا عقاريا واحدا "الواحة ريت"، فيما وصل عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية منذ بداية العام حتى الآن إلى 15 شركة.

وتستهدف هيئة السوق المالية وصول عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال 2023 إلى 24 شركة جديدة، وذلك بناء على خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 حتى 2023، إذ تطمح إلى أن تصبح السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.

وتتطلع الهيئة إلى تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية 270 شركة مع مضاعفة الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء من خلال الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة.

وحدة التقارير الاقتصادية