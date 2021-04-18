هيئة السوق المالية تستهدف زيادة الشركات المدرجة إلى 270 شركة

أعلنت هيئة السوق المالية عن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 وحتى 2023، حيث تطمح من خلالها أن تصبح السوق المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم ونقطة الانطلاقة للباحثين عن التمويل والاستثمار.

كذلك تأمل تحقيق معدلات السيولة التي تحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتطلع هيئة السوق المالية إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق.

بالإضافة إلى ذلك تستهدف لمضاعفة الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء من خلال الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة.

ويمكن الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023 بالضغط هنا