بعد نيفيز .. الهلال يوقع مع كوليبالي

أكمل نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورتق دفاعه بضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، لمدة ثلاثة أعوام، عقب تجاوزه الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأول في الرياض.

وكان الهلال قد ضم إلى صفوفه البرتغالي روبن نيفيز، قائد فريق ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة لقدم لمدة ثلاثة مواسم.

وتبلغ القيمة السوقية لكوليبالي الذي يبلغ طوله 1.86 متر حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين مبلغا يصل إلى 15 مليون يورو (61.5 مليون ريال).

وانتقل كوليبالي (32 عاما) إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربعة أعوام لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري.

وبدأ كوليبالي مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي في 2010 قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا ثم انتقل بعدها إلى نابولي 2014 وأمضى معه ثمانية مواسم وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالي في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.

وفرض كوليبالي نفسه كأحد أفضل المدافعين في "سيري أ" ووجد في فريق الموسم أربع مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018 - 2019.

وأحرز مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفا في 2019.

وفي مونديال 2022، سجل هدف الفوز على الإكوادور 2 / 1 ليؤهل بلاده إلى الدور ثمن النهائي الذي خرجت منه ضد إنجلترا، كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الأول.