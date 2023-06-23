الذهب يتأهب لأسوأ أسبوع منذ فبراير وسط توقعات التشديد النقدي

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير شباط، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1911.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4 % خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1921.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس في اليوم الثاني من شهادته بالكونجرس إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة" بحسب رويترز.ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

