وول ستريت ترتفع عند الإغلاق مع تأكيد باول على مواصلة التشديد النقدي

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم مع مواصلة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول تأكيده على ضرورة رفع أسعار الفائدة في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس، إذ أشار إلى أن دورة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها بعد، بحسب "رويترز".

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.15 نقطة أو 0.37 في المائة ليغلق عند 4381.84 نقطة، في حين صعد ناسداك المجمع 128.41 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 13630.61 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فتراجع 3.16 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 33948.36 نقطة.