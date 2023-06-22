انخفاض أرباح "الجزيرة تكافل" في الربع الأول 53% إلى 8 ملايين ريال

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 (ثلاثة أشهر)
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|75,244
|64,088
|17.41
|145,823
|-48.4
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي المطالبات المتحملة
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|-
|-
|-
|-
|-
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|7,900
|16,981
|-53.48
|4,126
|91.47
|إجمالي الدخل الشامل
|7,123
|16,601
|-57.09
|3,894
|82.92
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|899,800
|892,284
|0.84
|ربحية (خسارة) السهم
|0.13
|0.3
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 7,123 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 16,601 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 57 في المائة.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الربع الحالي 899,407 ألف ريال مقابل 892,284 ألف ريال من الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1 في المائة.
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