انخفاض أرباح "الجزيرة تكافل" في الربع الأول 53% إلى 8 ملايين ريال

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 (ثلاثة أشهر)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 75,244 64,088 17.41 145,823 -48.4 صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) - - - - - صافي المطالبات المتحملة - - - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق - - - - - فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) - - - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين - - - - - صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 7,900 16,981 -53.48 4,126 91.47 إجمالي الدخل الشامل 7,123 16,601 -57.09 3,894 82.92 جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 899,800 892,284 0.84 ربحية (خسارة) السهم 0.13 0.3 جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 7,123 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 16,601 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 57 في المائة.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الربع الحالي 899,407 ألف ريال مقابل 892,284 ألف ريال من الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1 في المائة.