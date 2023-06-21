انخفاض وفيات حوادث الطرق في السعودية 35 % خلال 5 أعوام

انخفضت وفيات حوادث الطرق السعودية بنحو 35 في المائة خلال الـ 5 أعوام الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات بلغ 9311 في 2016 (28.8 حالة لكل 100 ألف شخص)، مقابل 6651 في 2021 (18.5 حالة لكل 100 ألف شخص).

وأضافت المنظمة أن المملكة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50 في المائة بحلول 2030.

وبينت، أن السعودية أنشأت نظاما آليا للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة مطابقا لتوصيات "الصحة العالمية" بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة، وتمت زيادة أنظمة كاميرات المراقبة بنسبة 320 في المائة.