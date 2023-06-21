"سنترال" من البيرو أفضل مطعم في العالم وفق تصنيف "50 بست رستورانتس"

منح تصنيف "50 بست رستورانتس" الشهير مساء الثلاثاء لقب "أفضل مطعم في العالم" لـ 2023 لـ"سنترال" من البيرو لصاحبيه الطاهيين فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون، وخصص حيزا كبيرا لفن الطهو الإسباني.

وأوضحت الجهة المنظمة التي أقامت احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية أن المطعم الكائن في ليما حصل على اللقب خلفا لـ"جيرانيوم" الدنماركي نظرا إلى أن أطباقه تتسم بـ"تنوع مكوّناتها" وإلى أن مطبخه يعبرعن "تاريخ البيرو وتقاليدها".

واحتل "ديسفروتار" في برشلونة المركز الثاني في هذا التصنيف الذي تضعه مجلة "رستورانت" البريطانية، متقدما على مطعمين إسبانيين آخرين هما "ديفيرسو" في مدريد(في المركز الثالث) و"أسادور إتشيباري" (في المرتبة الرابعة).

وارتفع عدد المطاعم الفرنسية ضمن قائمة الخمسين الأفضل من ثلاثة العام الفائت إلى أربعة هذه السنة، هي "تابل" لبروتو فيرجو (في المركز العاشر)، و"سيتيم" لبرتران غريبو (في المرتبة الرابعة والعشرين)و"بلينيتود" لأرنو دونكيل (36) و"لا غرونويير" لألكسندر غوتييه (48).

ويصدر تصنيف "50 بست رستورانتس" منذ عام 2002 ويتولى وضعه 1080 خبيرا مستقلا بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب مطاعم وسواهم، بإشراف مجلة "رستورانت" التابعة لمجموعة "ويليام ريد" الإعلامية.

ويتوزع هؤلاء الخبراء على 27 منطقة في العالم، لكل منها 40 ناخبا، يستطيعون التصويت لعشرة مطاعم بينها ثلاثة على الأقل خارج منطقتهم.

وغالبا ما تتعرض صدقية هذا التصنيف الذي ترعاه مجموعة من العلامات التجارية للانتقاد وخصوصا من الطهاة الفرنسيين الذين يرون أنه قائم على المحاباة ويأخدون عليه افتقاره إلى الشفافية.

وأطلق منتقدوه الفرنسيون واليابانيون والأمريكيون تصنيف "لا ليست" عام 2015 الذي يشمل ألف مطعم في مختلف أنحاء العالم.