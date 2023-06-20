أزمة نقد .. من يقبل الأموال القديمة ؟

يواجه الأفغان مشاكل بسبب تدهور حالة الأوراق النقدية القديمة، ما يؤثر على المعاملات اليومية ونشاط الأعمال، كما يواجه السكان وأصحاب المتاجر وصرافو الأموال والسائقون، صعوبات بسبب الأوراق النقدية الممزقة التي تعرض للبيع على قارعة الطريق ولا تكاد تجد لها مشتر.

وتزداد المشكلة سوءا مع مرور الأيام، ولا يقبل عامة الناس الأموال القديمة، لأن الأرقام الموجودة على العديد من الأوراق النقدية القديمة غير مرئية. ودعت جمعية الصرافين كل من "بنك دا أفغانستان" وحكومة طالبان لحل هذه المشكلة، ووقع البنك عقدا جديدا مع شركات عالمية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة، وأعلن عن توريد 100 مليون ورقة نقدية أفغانية جديدة للبنوك التجارية، ولكن تم تقديم 20 مليونا فقط، ولا يوجد تقرير عن التوزيعات المتبقية.