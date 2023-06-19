مانحون يتعهدون بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم السودان

تعهد مانحون اليوم تقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في جنيف خصص للأزمة السودانية، "اليوم، أعلن مانحون عن قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مؤتمر استضافته جنيف.

وقال غوتيريش أمام المشاركين في المؤتمر إن "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكانا لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو على إثر خلاف بينهما في النزاع على السلطة.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دوليّة.

بحسب الخارجية الأمريكية قتل نحو 1100 شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور التي تبعد عن الخرطوم مئات الكيلومترات. وحمّلت الخارجية الأمريكية المسؤولية "الرئيسة" في ذلك إلى قوات الدعم السريع.

ووفق تقديرات للأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان وعددهم نحو 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يُعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع.

كذلك، تسببت المعارك بنزوح ما يقرب من 2.5 مليون شخص، لجأ 550 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.