تطبيقا لتحولها الرقمي .. صحيفة بيلد تعتزم إلغاء 200 وظيفة ووقف ثلث إصداراتها

أعلنت صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا اليوم أنها ستلغي نحو 200 وظيفة وتوقف نحو ثلث إصداراتها الإقليمية في أنحاء البلاد في إطار التحول للإنتاج الرقمي.

وعلمت فرانس برس أن الوظائف المعنية هي في أقسام التحرير والنشر والتسويق.

وقالت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اليوم إن "التغييرات الهيكلية الحالية تؤدي إلى خفض الوظائف. إننا نبتعد عن منتجات ومشاريع وأساليب لن تعود مربحة".

وأطلقت الشركة تحولا كبيرا لتصبح رقمية بالكامل هذا العام.

وكان مالكها، أكسل سبرينغر أكبر ناشر في ألمانيا ويملك عددا من الإصدارات من بينها صحيفة بوليتيكو الإخبارية، قد أعلن في فبراير أنه يعتزم إلغاء وظائف في بيلد ومطبوعة رئيسة أخرى هي صحيفة دي فيلت.

كما حذر الناشر من أن بعض الوظائف، لا سيما في مجالات مثل تخطيط الصفحة وتصحيح الطباعة، قد تصبح بحكم اللاغية مع اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.