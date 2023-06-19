17 مليون ريال أرباح "الوطنية" خلال الربع الأول 2023

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة في الإعلان أعلاه، أما بالنسبة للبيانات غير المتوافقة تمت الإشارة لها "0" بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 .

تم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للمحاسبة 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات المعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.