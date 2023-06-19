17 مليون ريال أرباح "الوطنية" خلال الربع الأول 2023

أعلنت "الشركة الوطنية للتأمين" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|
510,546
|
267,734
|
90.69
|
-
|
-
|
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|
336,135
|
153,808
|
118.54
|
-
|
-
|
صافي المطالبات المتحملة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|
17,387
|
-25,290
|
-
|
-
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
14,739
|
-25,868
|
-
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود الربح في الربع الحالي مقارنة بالخسارة في الربع نفسه من العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 242,812 ألف ريال سعودي، والزيادة في إيرادات الاستثمار وإيرادات أخرى بمبلغ 11,774 ألف ريال سعودي.
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يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة في الإعلان أعلاه، أما بالنسبة للبيانات غير المتوافقة تمت الإشارة لها "0" بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 .
تم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للمحاسبة 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات المعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
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