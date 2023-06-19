النفط يتخلى عن مكاسبه السابقة والبنوك تخفض توقعات النمو في الصين

انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي حيث طغت الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+ وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

وبحسب "رويترز" تراجع خام برنت ليتم تداوله عند 75.93 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71.19 دولار. وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 في المائة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 في المائة.

وخفض عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لـ2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو التي نشرت الأسبوع الماضي أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات.

وقالت مصادر إن الصين ستطرح المزيد من الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذا العام، لكن المخاوف بشأن الديون وهروب رؤوس الأموال ستبقي على التدابير التي تهدف إلى دعم الطلب الضعيف في القطاعين الاستهلاكي والخاص.

ومع ذلك ارتفع معدل استهلاك المصافي في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق ما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي. وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.



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