رؤية ‎هلال ذي الحجة .. الثلاثاء وقفة عرفة والأربعاء أول أيام العيد

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لـ 19 يونيو 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لـ 27 شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه .

