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رؤية ‎هلال ذي الحجة .. الثلاثاء وقفة عرفة والأربعاء أول أيام العيد

رؤية ‎هلال ذي الحجة .. الثلاثاء وقفة عرفة والأربعاء أول أيام العيد

"الاقتصادية" من الرياض

 أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لـ 19 يونيو 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لـ 27 شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه .
 

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