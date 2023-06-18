الطقس خلال موسم الحج.. درجات حرارة تصل لـ 45 مئوية واحتمالات تكون سحب رعدية ممطرة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام جاهزية أعماله من خلال منظومة متكاملة من التقنيات والقدرات البشرية والفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح في أعماله خلال موسم الحج 1444هـ , وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تسخير الطاقات والإمكانات كافة لتوفير الاحتياجات والقدرات التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله وتسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمرصد منى, بحضور ممثلي القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام, مبينًا أن التوقعات تشير بإذن الله تعالى إلى حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) م ْبينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30)مْ, ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

وأبان الدكتور أيمن غلام أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة تشمل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور والأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة ، ووجود غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى يعمل بها نخبة من المختصين ذوي الكفاءة والقدرة العالية في تخصصاتهم لتحقق أقصى درجات الدقة في التوقعات لخدمة الجهات المستفيدة وضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد مشاركة المركز الإقليمي للتغير المناخي وكذلك المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية بهدف دراسة ومراقبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المناخية وتحليل المعلومات والظواهر الجوية على المشاعر والحرم, لافتًا النظر إلى وجود العديد من الأعمال المستحدثة من قبل المركز خلال موسم الحج تتمثل في زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لزياد التغطية الجغرافية ودقة المعلومات, وكذلك تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس على مدار الساعة بعدد من اللغات, وأيضًا عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله في المشاعر لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة لإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أنه تم تجهيز مركز إعلامي وتوعوي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية وأيضا برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام حيث يقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة إلى بث رسائل توعوية بلغات متعددة لتساعد الحجاج والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس, معلنا تنفيذ جائزة المركز الوطني للأرصاد لأفضل "الأعمال الإعلامية والتوعية" لموسم حج هذا العام تشمل وسائل الإعلام والجهات الحكومية والمشاركة بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودوره المهم في أعمال الحج.