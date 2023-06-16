ولي العهد يلتقي رئيس فرنسا في قصر الإليزيه .. ويعقدان اجتماعا ثنائيا موسعا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وفور وصول ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فرنسا، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

كما كان في استقبال ولي العهد الوزراء في الحكومة الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما صافح الرئيس الفرنسي الأمراء والوزراء.

وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي البلدين.

ونقل ولي العهد في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله رئيس فرنسا تحياته للملك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.