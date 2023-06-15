نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع 3.5 في المائة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء دون التوقعات بشكل طفيف، إذ يزيد تباطؤ الطلب في الداخل والخارج من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش، وسجلت قراءة مايو أبطأ نمو منذ فبراير.

وبحسب "رويترز" كان محللون قد توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6 من 5.6 في المائة في أبريل.

وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس للاستهلاك، قفزت 12.7 في المائة في مايو عن الفترة نفسها من العام السابق، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل، وكان المحللون يتوقعون زيادة 13.6 في المائة.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.

لكن بدأ بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول فقد قدرا كبيرا من الزخم، ما دفع البنك المركزي هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسة.



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