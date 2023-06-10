60 % زيادة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين خلال مايو

سجلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين زيادة بنسبة 60.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 717 ألف وحدة في شهر مايو الماضي، حسبما كشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في البلاد بلغ 713 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي.

وبلغت حصة سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين 30 في مايو.

وذكرت الجمعية الصينية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 46.8 % عن العام الماضي إلى 24.9 مليون وحدة، وبلغ إجمالي حجم إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أكثر من ثلاثة ملايين وحدة، بزيادة قدرها 45 على أساس سنوي.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 160 % إلى 457000 وحدة، وفقا للبيانات.

وباعتبارها رائدة في استهلاك سيارات الطاقة الجديدة، واصلت الصين تنفيذ سياسات داعمة للحفاظ على تنمية سوق سيارات الطاقة الجديدة - لا سيما في مناطقها الريفية الشاسعة.