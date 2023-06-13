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أحداث في صور

طفلة سورية تبتسم وهي تبحث عن مواد بلاستيكية لبيعها وإعادة تدويرها في مكب للنفايات

طفلة سورية تبتسم وهي تبحث عن مواد بلاستيكية لبيعها وإعادة تدويرها في مكب للنفايات

«الفرنسية »

طفلة سورية تبتسم وهي تبحث عن مواد بلاستيكية لبيعها وإعادة تدويرها في مكب للنفايات في إدلب أمس.

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