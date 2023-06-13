طفلة سورية تبتسم وهي تبحث عن مواد بلاستيكية لبيعها وإعادة تدويرها في مكب للنفايات

طفلة سورية تبتسم وهي تبحث عن مواد بلاستيكية لبيعها وإعادة تدويرها في مكب للنفايات في إدلب أمس.