الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع طفيف والتركيز ينصب على اجتماعات البنوك المركزية

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع في مستهل أسبوع حافل باجتماعات مهمة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية، وارتفعت أسهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية بعدما وافقت على شراء شينوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة (07:15) بتوقيت جرينتش.

ويعقد كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات مهمة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لترويض التضخم الجامح.

وارتفع سهم نوفارتس 1.1 في المائة بعدما قالت الشركة إنها وافقت على الاستحواذ على شركة شينوك للتكنولوجيا الحيوية في سياتل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6 في المائة. وقفز سهم شركة أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 3.1 في المائة.

