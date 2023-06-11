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أحداث في صور

انبعاث الحمم

انبعاث الحمم

حمم بركانية تنبعث من جبل مايون بالقرب من مدينة ليغازبي جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا. «الفرنسية»
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