وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج 

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.