"دار المعدات" توصي بزيادة رأس المال 50% عن طريق منح سهم لكل سهمين

أعلنت "شركة دار المعدات الطبية والعلمية" صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.

وكانت تداول السعودية، قد علقت تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداء من الساعة (10:00) صباحا وحتى الساعة (02:00) مساء اليوم بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.