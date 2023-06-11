"دار المعدات" توصي بزيادة رأس المال 50% عن طريق منح سهم لكل سهمين

أعلنت "شركة دار المعدات الطبية والعلمية" صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.
وكانت تداول السعودية، قد علقت تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداء من الساعة (10:00) صباحا وحتى الساعة (02:00) مساء اليوم بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
|تاريخ اجتماع المجلس
|1444-11-22 الموافق 2023-06-11
|رأس المال قبل الزيادة
|200,000,000
|رأس المال بعد الزيادة
|300,000,000
|نسبة الزيادة في رأس المال
|50 %
|عدد الأسهم قبل الزيادة
|20000000
|عدد الأسهم بعد الزيادة
|30000000
|أسباب الزيادة
|تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.
|عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم
|سهم لكل سهمين مملوكين
|طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي ستستخدم في إصدار الرسملة
|ستكون الزيادة من خلال رسملة 100,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
|تاريخ الأحقية
|سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
|كسور الأسهم
|في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
|الموافقات
|تعد المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
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