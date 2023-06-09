"ندلب" يحقق نموا متسارعا في الصادرات وجذب الاستثمارات خلال 2022

استعرض برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تقريره السنوي لعام 2022، الإنجازات والأرقام القياسية التي تحققت من خلال الجهات التنفيذية في قطاعاته الأربعة ومحوري التركيز، بالإضافة إلى المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف أن البرنامج يواصل مع الجهات التنفيذية العمل الدؤوب لتحقيق النتائج المرجوة وفقًا للخطط الوطنية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، مضيفًا أن عام 2022م شهد تحقيق عدد من الإنجازات التي سيكون لها أثر كبير في تحقيق أهداف البرنامج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع: "إن الإنجازات التي شهدتها قطاعات البرنامج ومحورا التركيز جاءت بصفتها نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الملهمة للبرنامج الذي أخذ حيزًا واسعًا في رؤية السعودية 2030؛ وإيماناً منها بحجم الأثر الاقتصادي الذي يحدثه البرنامج الذي تعمل به أكثر من 40 جهة تنفيذية وتتكامل بمبادراتها النوعية لصناعة التغيير وتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة.

وأشار إلى أن "الجهات التنفيذية والبرنامج بقطاعاته الأربعة ومحوري تركيزه نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات التي تضاعفت كما وكيفًا خلال العام 2022 بالمقارنة بالأعوام السابقة".

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حقق إجمالي الصادرات غير النفطية رقما قياسيا خلال 2022 بنمو بلغ 38 في المائة ليصل إلى 435 مليار ريال، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة قطاعات البرنامج 474 مليار ريال بنمو 8 في المائة خلال العام الماضي.

كما تحققت استثمارات تراكمية في قطاعات البرنامج بلغت 456 مليار ريال بزيادة 74 مليار ريال، وحققت القوى العاملة أيضا قفزة خلال عام 2022 بأكثر من 266 ألف عامل ليصل إجمالي القوى العاملة إلى أكثر من 1.6 مليون عامل وبلغ عدد السعوديين منها 514 ألف عامل.