الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 % . واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو ، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب بحسب رويترز.

وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

