ميزانية عمان تسجل فائضا قدره 1.35 مليار دولار في نهاية أبريل

كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضا قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) في نهاية أبريل.

وأظهرت النشرة المالية الشهرية وفقا لـ"رويترز" أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال.

وجاء في النشرة أن صافي إيرادات النفط بلغت 2.3 مليار ريال في نهاية أبريل بارتفاع 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق بفضل زيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج.

وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل 4.4 مليار ريال بزيادة أربعة في المائة عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليار ريال بزيادة 3 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022.

