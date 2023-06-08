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"المتقدمة " تكمل شراء 1.5 مليون من أسهمها بـ 79.3 مليون ريال

"المتقدمة " تكمل شراء 1.5 مليون من أسهمها بـ 79.3 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت "الشركة المتقدمة للبتروكيماويات" إكمالها شراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

تاريخ إعلان موافقة الجمعية على عملية الشراء على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
فترة الشراء من تاريخ 10 مايو 2022 إلى تاريخ 15 يونيو 2022 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 17/08/1443 الموافق 20/03/2022، ومن تاريخ 18 مايو 2023 إلى تاريخ 7 يونيو 2023 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19/09/1444 الموافق 10/04/2023.
عدد الأسهم المشتراة 1500000
قيمة الأسهم المشتراة 79,298,534.70 ريال سعودي
متوسط سعر الشراء للسهم 52.87 ريال
معلومات إضافية لن تستحق الأسهم المخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.
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