"المتقدمة " تكمل شراء 1.5 مليون من أسهمها بـ 79.3 مليون ريال

فترة الشراء

من تاريخ 10 مايو 2022 إلى تاريخ 15 يونيو 2022 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 17/08/1443 الموافق 20/03/2022، ومن تاريخ 18 مايو 2023 إلى تاريخ 7 يونيو 2023 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19/09/1444 الموافق 10/04/2023.