الأسهم السعودية تقترب من 11400 نقطة بدعم «القيادية» وسيولة عند 6.9 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 55 نقطة بنحو 0.49 في المائة لتغلق عند 11372 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط ما يعادل 0.6 في المائة إلى 1506 نقاط. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، وبدعم أكبر من الأسهم القيادية. واستطاعت السوق تجاوز المقاومة 10333 نقطة التي عجزت عنها في أكثر من جلسة خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أن السوق لم تزد من وتيرة الارتفاع لتبقيها ضمن الأقل في سلسلة الارتفاع الحالية التي استمرت لأربع جلسات.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 11450 نقطة التي تعد أعلى ما وصلت إليه خلال العام الجاري، وحركة السوق عند تلك المستويات ستعطي صورة أكثر وضوحا عن توجهات المتعاملين.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11372 نقطة، وكانت أعلى نقطة 11378 نقطة كاسبا 0.55 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11372 نقطة رابحا 55 نقطة بنحو 0.49 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بواقع 235 مليونا، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 9.9 مليون إلى 181 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة لتصل إلى 447 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.62 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بـ0.66 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.55 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 4.12 في المائة، ثم "الأدوية" 3.16 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ1.53 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 14 في المائة ما يمثل 994 مليون ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 7 في المائة بنحو 524 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 7.57 في المائة ليبلغ 78.20 ريال، يليه "السعودي الألماني الصحية" بـ6.69 في المائة ليصل إلى 67 ريالا، وحل ثالثا سهم "ذيب" 5.59 في المائة حيث أغلق عند 82.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسواق العثيم" بواقع 2.97 في المائة ليغلق عند 14.36 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بـ2.50 في المائة إلى 39 ريالا، وحل ثالثا سهم "التموين" بمقدار 2.17 في المائة ليقفل عند 90.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 339 مليون ريال، يليه "علم" بنحو 266 مليون ريال، وحل ثالثا "لوبريف" بـ219 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية