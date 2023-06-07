النفط يغلق مرتفعا 1% .. قرب 77 دولارا

صعدت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم، إذ تغلبت خطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج على مخاوف الطلب الناجمة عن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

وبحسب "رويترز"، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا، أو 0.9 في المئة، إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 1.1 في المئة إلى 72.53 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين بعد قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين في يوليو.

تراجع غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي .. هبطت 451 ألف برميل