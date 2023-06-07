"عطاء" تربح 10.7 ملايين ريال في الربع الثالث .. ارتفعت 241 %

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلي:

- ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 12% من 40.5الف الي45.2 الف طالب/طالبة نتج عنه ارتفاع في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي والذي يرجع بشكل رئيسي الي زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة ، و الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية .

إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية عن العام السابق الذي تضمن خصومات استثنائية متعلقة بتداعيات جائحة كورونا أعلنت عنها الشركة في حينه

، وذلك على الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 4% والعائد إلى توحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها بالإضافة الي التكاليف الناجمة عن العودة الحضورية لقسمي التمهيدي والابتدائي.

2- ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 53% نتيجة العودة الحضورية للطلاب في الصفوف الأولية ، وتوحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها .

3- ارتفاع المصروفات التسويقية بنسبة 328% عن العام الماضي نتيجة قيام الشركة بعمل حملة تسويقية للعام الجديد .

4- ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 35% عن العام الماضي بسبب الاقتراض المتعلق بشراء المجموعة العربية للتعليم والتدريب ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السايبور .