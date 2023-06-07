"عطاء" تربح 10.7 ملايين ريال في الربع الثالث .. ارتفعت 241 %

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-04-30 (9 أشهر)
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الايرادات
|
156,336
|
137,925
|
13.35
|
166,830
|
-6.29
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
36,071
|
23,715
|
52.1
|
36,487
|
-1.14
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
20,650
|
9,489
|
117.62
|
18,783
|
9.94
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
10,726
|
3,146
|
240.94
|
9,552
|
12.29
|
اجمالي الدخل الشامل
|
10,726
|
3,146
|
240.94
|
9,552
|
12.29
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الايرادات
|
490,954
|
409,845
|
19.79
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
122,524
|
87,773
|
39.59
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
69,019
|
77,086
|
-10.46
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
41,339
|
55,572
|
-25.61
|
اجمالي الدخل الشامل
|
41,339
|
55,572
|
-25.61
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
858,897
|
776,079
|
10.67
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.98
|
1.32
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلي:
- ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 12% من 40.5الف الي45.2 الف طالب/طالبة نتج عنه ارتفاع في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي والذي يرجع بشكل رئيسي الي زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة ، و الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية .
إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية عن العام السابق الذي تضمن خصومات استثنائية متعلقة بتداعيات جائحة كورونا أعلنت عنها الشركة في حينه
، وذلك على الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 4% والعائد إلى توحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها بالإضافة الي التكاليف الناجمة عن العودة الحضورية لقسمي التمهيدي والابتدائي.
2- ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 53% نتيجة العودة الحضورية للطلاب في الصفوف الأولية ، وتوحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها .
3- ارتفاع المصروفات التسويقية بنسبة 328% عن العام الماضي نتيجة قيام الشركة بعمل حملة تسويقية للعام الجديد .
4- ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 35% عن العام الماضي بسبب الاقتراض المتعلق بشراء المجموعة العربية للتعليم والتدريب ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السايبور .
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 59% والعائد الي المعالجة المحاسبية لتسوية انهاء عقود ايجار فروع بقطاع التوظيف (معيار 16) ، وكذلك انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 7,6% والعائد إلى انخفاض في التكاليف التشغيلية بقطاع التوظيف بنسبة41% .
وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 6,3% بسبب منح خصومات إضافية متعلقة بعملية تحصيل الرسوم الدراسية
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلي :
اثبات مكاسب غير متكررة بالفترة المماثلة ناتجة عن الاستحواذ علي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب ( إيضاح رقم 12بالميزانية ) بقيمة 38,1 مليون ريال .
وباستبعاد أثر هذه المكاسب باعتبار أنها غير متكررة وليست ناتجه عن النشاط سيكون هناك ارتفاع في صافي ربح الفترة الحالية بنسبة 155% عن الفترة المماثلة من العام الماضي ويعود ذلك الي مايلي:
1- ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 12% من 40.5الف الي45.2 الف طالب/طالبة نتج عنه ارتفاع في الإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة والذي يرجع بشكل رئيسي الي زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة ، و الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية
إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية عن العام السابق نتيجة قيام الشركة برفع الرسوم الدراسية بالأضافة الي الغاء الخصومات المتعلقة بالتعليم عن بعد والتي كانت تمنحها الشركة أثناء تداعيات جائحة كرونا ( أعلنت عنها الشركة في حينة ) .
، وذلك علي الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 15% والعائد إلي توحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها بالإضافة الي التكاليف الناجمة عن العودة الحضورية لقسمي التمهيدي والابتدائي.
2- ارتفاع إيرادات المنح الحكومية بنسبة 26% نتيجة ارتفاع الإيرادات الواردة من المبادرات الحكومية .
3- ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 40% نتيجة العودة الحضورية للطلاب في الصفوف الأولية ، وتوحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها .
4- ارتفاع المصروفات التسويقية بنسبة 350% عن العام الماضي نتيجة قيام الشركة بعمل حملة تسويقية للعام الجديد .
5- ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 21% عن العام الماضي بسبب الاقتراض المتعلق بشراء المجموعة العربية للتعليم والتدريب ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السايبور .
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طبيعة رأي مراجع الحسابات
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الرأي غير المعدل
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ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
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لايوجد
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إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
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تم إعادة تبويب بعض عناصر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
ولمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع لإيضاح رقم18 في القوائم المالية
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