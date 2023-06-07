قوى شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء .. والسيولة ترتفع إلى 6.6 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 23 نقطة بنحو 0.21 في المائة لتغلق عند 11316 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بأقل من نقطة ما يعادل 0.05 في المائة إلى 1497 نقطة. ورغم الارتفاع إلا أن معظم الأسهم جاءت متراجعة. وكانت السوق تتعرض لضغوط بيع، أبقتها في المنطقة الحمراء في أكثر تداولات السوق، إلا أنه في اللحظات الأخيرة عادت قوى الشراء لتسيطر على التداولات وتعيد السوق إلى اللون الأخضر.

أشير إلى أن مستويات 11333 نقطة مقاومة، وعانت السوق أثناء تعاملات أمس في تجاوزها للجلسة الثانية، وجاءت تداولات السوق أمس في نطاق الجلسة السابقة، ما يظهر ضعف الزخم الإيجابي للسوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11300 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11267 فاقدا 0.23 في المائة، بينما الأعلى عند 11316 نقطة، التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا 23 نقطة بنحو 0.21 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بواقع 305 ملايين ريال، لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 8.6 مليون سهم إلى 191 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 6 في المائة لتصل إلى 454 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بواقع 1.22 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.66 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" بـ0.21 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.2 في المائة، ثم "تجزئة الأغذية" بمقدار 2.8 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ2.58 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 17 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "البنوك" بـ11 في المائة ما يمثل 737 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 8 في المائة بنحو 536 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسواق العثيم" بنحو 8.19 في المائة ليبلغ 14.80 ريال، يليه "مرافق" بـ7.07 في المائة ليصل إلى 66.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الدريس" 6.96 في المائة حيث أغلق عند 123 ريالا.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تهامة" بواقع 2.52 في المائة ليغلق عند 19.36 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بـ2.48 في المائة إلى 11.80 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" بمقدار 2.20 في المائة ليقفل عند 11.54 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "مرافق" بقيمة 344 مليون ريال، يليه "لوبريف" بنحو 274 مليون ريال، وحل ثالثا "علم" بـ254 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية