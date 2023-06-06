جولات الـ 3 فجرا في أسواق الخضار بالرياض.. ضبط حالات اشتباه بالتستر و158 مخالفة للأنظمة

نفذت الفرق الرقابية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر عند الثالثة فجراً جولات رقابية على أسواق العزيزية للخضار والفواكه بمدينة الرياض، للتحقق من امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.

وأسفرت الجولات عن ضبط حالات اشتباه تستر و 158 مخالفة لأنظمة التجارة والبلدية والعمل والإقامة والنقل، وتمت بمشاركة وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المديرية العامة للمرور، وأمانة مدينة الرياض، وقوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.

وأوقفت الفرق الرقابية عمالة تعمل في أنشطة مخالفة لطبيعة عملها المدونة في رخص العمل، ومنشآت تعمل بدون وجود رخص بلدية، كما تم ضبط مركبات تعمل في نقل الخضار دون بطاقات تشغيل سارية أو منتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية أيضاً مخالفات عدم اثبات ملكية البضائع المحملة في المركبات، وعدم توفير اشتراطات ومتطلبات السلامة المعتمدة، وغيرها من المخالفات.

وتم استدعاء المنشآت المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.