الذهب يتراجع رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار

تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلا 1945.09 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (05:45) بتوقيت جرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو .

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1959.80 دولار للأوقية بحسب "رويترز".

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل نيسان عند 3.4 في المائة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 في المائة بأن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

