الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 32 عاما

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم وأغلق المؤشر نيكي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على رفع سقف الدين وعلى خلفية مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي.

وصعد سهم سوفت بنك جروب 4.3 % وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. كما قفز سهم تي اند دي هولدنجز 4.28 % ليقود أسهم شركات التأمين مع تبدد المخاطر بوقوع كارثة مالية ناتجة عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحسب رويترز.

وارتفع المؤشر نيكي 1.21 % إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو تموز 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 % إلى 2182.70 نقطة.

وأبلغ محافظ بنك اليابان كازو أويدا المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند 2 % . وارتفع المؤشر نيكي 2 % خلال الجلسات الخمس الماضية ليحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.