الأسهم السعودية تهبط قرب مستويات 11 ألف نقطة .. والسيولة عند 11.8 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 125 نقطة ما يعادل 1.13 في المائة لتغلق عند 11014 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 19 نقطة بنحو 1.3 في المائة إلى 1464 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التحليل السابق، حيث أشير إلى أن عجز السوق عن استعادة مستوى 11200 نقطة يهدد بقاءها أعلى من 11 ألف نقطة، وسجلت السوق أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 10987 نقطة قبل أن تعوض جزءا من الخسائر. وصاحب تحرك السوق ارتفاع السيولة بنحو 6.8 مليار ريال، وذلك نتيجة تنفيذ "إم سي إس آي" تغيرات في مؤشراتها، التي تتبعها محافظ وصناديق استثمارية. وقد تتعرض السوق خلال جلسات مقبلة، إلى تراجع نحو مستويات 10840 نقطة التي تعد أهم الدعوم للمؤشر في الوقت الحالي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11119 نقطة، وكانت أدنى نقطة 10987 نقطة فاقدا 1.37 في المائة، وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11014 نقطة خاسرا 125 نقطة بنحو 1.13 في المائة. وقفزت السيولة 138 في المائة بواقع 6.8 مليار، لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 126 في المائة بنحو 191 مليونا، إلى 342 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فزادت 22 في المائة لتصل إلى 454 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 4.76 في المائة، يليه "التأمين" بـ2.35 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 2.02 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بواقع 3.33 في المائة، ثم "الاتصالات" بنحو 1.16 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.76 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 26 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه "الاتصالات" 21 في المائة ما يمثل 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 20 في المائة بنحو 2.4 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جرير" بنحو 6.02 في المائة ليبلغ 17.60 ريال، يليه "جدوى ريت السعودية" بـ3.76 في المائة ليصل إلى 13.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الأسماك" 3.06 في المائة، حيث أغلق عند 31.95 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدوائية" بواقع 4.76 في المائة ليغلق عند 38.05 ريال، يليه "ساب" بمقدار 4.02 في المائة إلى 37 ريالا، وحل ثالثا سهم "بوبا العربية" بـ4 في المائة ليقفل عند 168 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "إس تي سي" بقيمة 2.1 مليار ريال، ما يعادل 18 في المائة من سيولة السوق، يليه مصرف الراجحي بنحو 864 مليون ريال، وحل ثالثا "لوبريف" بـ698 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية