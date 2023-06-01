«نمو» تصعد 1.6 % بتداولات قيمتها 55 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 335 نقطة بنحو 1.6 في المائة لتغلق عند 21278 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 89 في المائة، ما يعادل 26 مليونا إلى 55 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 172 في المائة بواقع 742 ألفا، لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3.7 ألف صفقة مرتفعة 784 صفقة بنحو 27 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 21 في المائة ليبلغ 1476 ريالا، يليه "بنان" بـ10 في المائة ليصل إلى 68.20 ريال، وحل ثالثا سهم "وجا" 8.25 في المائة، حيث أغلق عند 126 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المركز الآلي" بواقع 7.4 في المائة ليغلق عند 72.40 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.3 في المائة إلى 234 ريالا، وحل ثالثا سهم "شور" بمقدار 5.6 في المائة، مقفلا عند 73.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بنحو 22 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 3.8 مليون ريال.