"دويتشه بنك" يتوقع موجة من التخلف عن السداد لشركات أوروبية وأمريكية 

أفاد تقرير أعده محللون في مصرف دويتشه بنك الألماني باحتمال حدوث موجة من التخلف عن السداد بالنسبة لشركات أوروبية وأمريكية مدينة جراء تعثر هذه الشركات تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض بسبب إجراءات البنوك المركزية لترويض التضخم.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرج، اليوم الأربعاء، استنادا إلى مذكرة بحثية كتبها محللون، ومن بينهم جيم رايد وستيف كابريو.

وذكر المحللون أن من الممكن أن تصل حالات الإعسار إلى ذروتها بواقع 9 في المائة من الشركات الأمريكية ذات العائدات المرتفعة و5.8 في المائة في ديون المضاربة الأوروبية بحلول الربع الرابع من العام 2024.

وأضاف المحللون:" تشير مؤشرات الدورة الموثوقة لدينا إلى أن موجة التخلف عن السداد وشيكة في ظل خسائر الائتمان التي ستواصل الارتفاع بشكل مستمر خلال عام 2023، قبل أن ترتفع بشكل أكثر حدة في عام 2024 عندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود".

وأوضحوا أنه مع اقتراب نهاية "دورة فائقة" لحالات التخلف عن السداد شديدة الانخفاض على مدار 20 عاما، فإن إجرءات صناع السياسة لدى البنك المركزي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والخاصة برفع أسعار الفائدة ستؤدي إلى حالات تخلف عن السداد قد تفاجئ المستثمرين بسبب حجمها ومدتها.