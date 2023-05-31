6 مليارات ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي .. 29 % منها على "اس تي سي"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 6.04 مليار ريال، حيث تمت على 137.8 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 51 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة التي بلغت 11.8 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم "اس تي سي" حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة بلغت 1.74 مليار ريال تعادل 28.8 في المائة من إجمالي تداولات فترة المزاد.

تلاه صفقات على أسهم لوبريف التي تجاوزت 470.6 مليون ريال، بالمرتبة الثالثة أتت أسهم مصرف الراجحي وبصفقات بلغت قيمتها 362 مليون ريال، ثم البنك الأهلي ومصرف الإنماء بصفقات بلغت قيمتها مايقرب من 303 و301.5 مليون ريال على الترتيب.

وكانت "أم إس سي أي" قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها الربع سنوية لمؤشراتها، حيث تم تنفيذ التغيرات اليوم.