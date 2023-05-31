إندونيسيا تعتزم إطلاق مؤشر لأسعار منتجات النيكل

أعلنت وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسية بدء تلقي المقترحات من شركات إدارة المؤشرات التجارية لإطلاق مؤشر إندونيسي لأسعار المنتجات الوسيطة لمعدن النيكل خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سيبتيان هاريو سيتو نائب الوزير لشؤون التعدين والاستثمار القول خلال مشاركته في مؤتمر للنيكل والكوبالت في جاكرتا أمس إن من المهم أن تمتلك الدولة مؤشرا خاصا بها لتحديد معادلة تسعير النيكل الخام وحساب الضرائب المستحقة عليه بعد الحادث الذي وقع في بورصة لندن للمعادن العام الماضي.

وأضاف أن مؤشر بورصة لندن للمعادن يضم حاليا النيكل من الفئة الأولى لكنه لا يتضمن باقي الفئات، لذلك فاستخدامه حساب الضرائب المستحقة على صادرات النيكل الإندونيسي "لن يكون عادلا بالنسبة لشركات التعدين"، بحسب "الألمانية".

وقال سيتو إن المؤشر الجديد سيوضح أسعار نيكل الفئة الثانية في السوق الإندونيسية والمعروف باسم نيكل حديد الزهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعليق الحكومة خطة فرض رسم تصدير على هذا الخام.