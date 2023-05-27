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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

70 عاما على الوصول الأول إلى قمة إيفرست

70 عاما على الوصول الأول إلى قمة إيفرست

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