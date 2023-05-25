إقالة 484 مدربا .. والدوري السعودي في المركز الـ 29

جاء دوري روشن السعودي في المركز الـ 29 عالميا من حيث النسبة المئوية لإقالة المدربين، حيث تمت إقالة تسعة مدربين وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة وفقا لدراسة أجرها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتصدر دوري البوسنة والهرسك القائمة برحيل 11 مدربا في دوري يضم 12 فريقا، دوري مقدونيا ثانيا بـ 10 مدربين من أصل 11 فريقا، الدوري الصربي ثالثا بـ 14 مدربا من أصل 16 فريقا.

وجاء الدوريين الجزائري والتونسي كأول الدوريات العربية في القائمة، حيث رحل 13 مدربا من كل دوري يضم 16 فريقا، ثم المصري برحيل 14 مدربا من دوري يضم 18 فريقا، وجاء الدوري الهندي في المركز الأخير برحيل مدرب وحيد فقط من دوري يضم 11 فريقا.

وأوضحت الدراسة أن أندية كرة القدم في العالم أقالت 484 مدربا من بين 850 فريقا ضمتهم الدراسة في الموسم الحالي 2022 / 2023، ما يعادل 65.9 في المائة وفقا للنسبة المئوية للمدربين الموجودين في بداية الموسم.

وبدأت الإقالات في دوري روشن السعودي هذا الموسم منذ الجولة السادسة، حينما أعلن أبها عن رحيل المدرب البلجيكي سيفن فاندنبروك، الجولة الثامنة أقال الوحدة والعدالة المدربين البوسني أكرابوفيتش، والتونسي يوسف المناعي، الجولة 14 اقال الطائي مدربه البرتغالي بيدرو ميغيل، الجولة 17 أعلن الباطن إقالة الكرواتي ألين هورفات، وفي الجولة التي تليها تمت إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من الاتفاق.

وفي الجولة الـ 23 أقال نادي النصر الفرنسي رودي غارسيا وضمك الكرواتي كريشمير، فيما كانت آخر الإقالات من نصيب الروماني رادوي مدرب نادي الطائي.