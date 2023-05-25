باكستان: تباطؤ النمو لأحد أدنى المستويات في تاريخه

تباطأ النمو الاقتصادي في باكستان بشدة إلى أحد أدنى المستويات في تاريخه.

وقالت لجنة الحسابات الوطنية اليوم إن إجمالي الناتج المحلي نما بشكل مؤقت بواقع 0.29 في المائة للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو.

وكانت هذه المرة الخامسة الوحيدة في تاريخ باكستان التي كان معدل النمو فيها أقل من 1 في المائة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني التي ترجع إلى 1952، وكانت آخر مرة حدث فيها هذا في السنة المالية 2020 عندما ضربت الجائحة الاقتصادات العالمية بشدة.

ويرجع التباطؤ بشكل كبير إلى انكماش بنسبة 2.95 في المائة في الناتج الصناعي الذي سببته القيود الحكومية على واردات الكثير من المواد الخام حيث إنه ليس لديها أموال للشراء.

وتباطأ الناتج الزراعي إلى 1.55 في المائة من 6.58 في المائة قبل عام بعدما غمرت فيضانات العام الماضي ثلث البلاد وشردت الملايين.

