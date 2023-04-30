باكستان: التضخم سيبقى عند مستوى مرتفع خلال الأشهر المقبلة

حذرت وزارة المالية الباكستانية من أنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند "مستوى مرتفع" خلال الأشهر المقبلة، ما يفاقم من مخاوف المواطنين والحكومة. وذكرت قناة "جيو الباكستانية" أن وزارة المالية توقعت في تقرير شهري صدر أمس أن يتراوح معدل التضخم ما بين 36 و38 في المائة خلال أبريل الجاري. وجاء في التقرير"ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة هو السبب وراء ارتفاع معدل التضخم. كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية ساهم أيضا في ارتفاع مستوى الأسعار".

وأشار التقرير إلى أن التعافي البطيء من الأضرار الناجمة عن الفيضانات تسببت في أن لا يلبي إمداد المحاصيل الأساسية المتطلبات المحلية ما تسبب في تفاقم التضخم بحسب "الألمانية".

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الباكستاني مازال يواجه تحديات كبيرة متمثلة في ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية.