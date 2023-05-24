أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.2 بالمائة إلى 77.72 دولار للبرميل بحلول الساعة (08:37) بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.3 بالمائة إلى 73.89 دولار للبرميل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة "إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، متألمين"، ودعاهم إلى "الحذر".

وعد بعض المستثمرين هذا إشارة على أنه من الممكن أن يبحث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا "أسعار النفط ترتفع .. مدفوعة من التحذير السعودي الأخير للبائعين على المكشوف"، كما جاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا ببيانات أظهرت انخفاضا حادا في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية.

ونقلت مصادر من السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل.

وإذا تأكد هذا في بيانات تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن ذلك سيعني أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة من العام منذ 2014.