وزير الطاقة: وكالة الطاقة لديها موهبة خاصة .. أن تكون مخطئة باستمرار

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار.

وبين خلال حديثه في جلسة نقاشية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن لأوبك بلس ثلاثة أهداف، هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.

وأوضح، أنه لا توجد سياسات واضحة للمستثمرين في العالم حول الهيدروجين، مبينا أننا نعمل على تطوير مصادرنا أمام التنبؤات الخاطئة في مجال الطاقة.

وأشار إلى رؤية 2030 قائلا، إنها رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل، مؤكدا أن السعوديين والسعوديات لديهم شغف عالي للعمل لأجل وطنهم.