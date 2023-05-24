أغنى شخص يفقد 11.2 مليار دولار في يوم .. ورئيس "ميتا" يعود للـ10 الكبار

فقد بيرنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي رئيس شركة لوي فيتون المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة، الملياردير وأغنى شخص في العالم، نحو 11.2 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد لتتراجع ثروته من 192 مليار دولار بعد أن كانت 203.2 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

رغم ذلك يبقى الملياردير الفرنسي رابحا 29.5 مليار دولار منذ مطلع العام، كما يظل أغنى شخص في العالم متفوقا على "إيلون ماسك" البالغ ثروته 180 مليار دولار مع الزخم عودة الزخم لشركته تسلا، وهو ما يقربه من استعادة الصدارة مرة أخرى على حساب "أرنو".

وجاء تراجع ثروة نتيجة هبوط سهم شركته بالتزامن مع تزايد التوقعات بركود الاقتصاد الأمريكي ما يترتب عليه تراجع الطلب على السلع الفاخرة التى تعمل بها الشركة.

وبيرنار أرنو هو أغنى شخص في فرنسا ورئيس LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، أكبر صانع للسلع الفاخرة في العالم، ويسيطر على نحو نصف شركة LVMH التي بلغت إيراداتها 64.2 مليار يورو "76 مليار دولار" في عام 2021، وتبيع منتجات من بينها سلع جلدية Louis Vuitton وساعات TAG Heuer.

ومن الملفت أيضا عودة مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس شركة ميتا "فيسبوك" إلى قائمة الكبار أغنى 10 أشخاص في العالم محتلا المركز العاشر، مع ارتفاع ثروته إلى 90.3 مليار دولار في ظل المكاسب الضخمة التي حققها منذ مطلع العام والبالغة نحو 44.6 مليار دولار ما رفع ثروته بنحو الضعف بعد ارتفاع شهم الشركة 98 في المائة خلال العام الجاري، بعد أن كانت قد تعرضت لضغوط ضخمة خلال العام الماضي، شأنها شأن بقية شركات التكنولوجيا مع رفع أسعار الفائدة.

ويأتي جيف بيزوس مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، ثالثا في القائمة بثروة 139 مليار دولار، ثم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، 125 مليار دولار، خامسا المليادير الأمريكي الشهير بالاستثمار في الأسهم وارن بافيت بثروة 113 مليار دولار.

سادسا لاري أليسون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل العملاقة بمجال البرمجيات، 111 مليار دولار، ثم لاري بيج شركة ألفابت (جوجل) 111 مليار دولار، وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت والمساهم في شركة ريدموند واشنطن التي تصنع نظام التشغيل ويندوز وألعاب إكس بوكس، 110 مليار دولار.

في الترتيب التاسع يأتي سيرجي برين، الذي أسس مع لاري بيج شركة جوجل (ألفابت)، بثروة 105 مليارات دولار، وعاشرا مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا "فيسبوك" أحد أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميا.

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